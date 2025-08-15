Ê¡²¬¤ÇONE PIECE¤ÎÀ¤³¦´ÑÂÎ¸³¡ª Å´Æ»ÌÏ·¿¤Þ¤Ä¤ê¤ä¥Ñ¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Úº£½µËö¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÊ¡²¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
Ê¡²¬³ÆÃÏ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅ·¸õÅù¤ÇÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤Õ¤¯¤ª¤«Âçº«ÃîÅ¸¡ßêµ¿À´ï in ¤â¤â¤Á
¥Ë¥¸¥¤¥í¥¯¥ï¥¬¥¿¤ä¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤Ê¤É100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¥à¥·¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Öêµ¿À´ï¡Ê¤à¤·¤¸¤ó¤®¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤â¤¢¤ë¡£
Æü»þ:8·î17Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¾ì½ê:TNCÊüÁ÷²ñ´Û1³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¡ÊÊ¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56030/
Ç³¤¨¤ëÆ®º²¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÅ¸
ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥¦¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤ò¼ý¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥°¥Ã¥º¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¡£16Æü¤ËÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤µ¤ó¡¢17Æü¤ÏÆ£¸¶´îÌÀ¤µ¤ó¤Î»£±Æ²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¡£
Æü»þ:8·î17Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¾ì½ê:¾®ÁÒ°æÅû²°¿·´Û9³¬¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Û¡¼¥ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55854/
ÇîÂ¿ºåµÞ¡ÖN¥²¡¼¥¸Å´Æ»ÌÏ·¿¤Þ¤Ä¤ê in ¶å½£¡×
1000ÅÀ°Ê¾å¤ÎÅ´Æ»ÌÏ·¿¤ä¥°¥Ã¥º¡¢Å´Æ»ÉôÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤·¡¢4.3m¡ß3m¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë±¿Å¾ÂÎ¸³²ñ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
Æü»þ:8·î18Æü(·î)¤Þ¤Ç
¾ì½ê:ÇîÂ¿ºåµÞ7³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥º¡×
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56077/
ONE PIECE EMOTION
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á25Ç¯¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥ï¥Î¹ñÊÔ¡×¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æ±Å¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ë¡£
Æü»þ:8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¾ì½ê:¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬B´Û
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55842/
ÇîÂ¿¥ê¥Ð¥ì¥¤¥ó¥â¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡×
¾®·´»Ô¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Í¥¹¥È¡×¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤ä¤Ö¤É¤¦¥Ñ¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ê¤ÉÌó10Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤·¡¢³ÆÆü2000¸Ä¤Î¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Æü»þ:8·î16Æü(ÅÚ)¡Á17Æü(Æü)
¾ì½ê:ÇîÂ¿¥ê¥Ð¥ì¥¤¥ó¥â¡¼¥ëÃÏ²¼2³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55968/
