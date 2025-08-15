¶Ó¹¾Ä®¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¸µ¿¦°÷¡¡Ìó£²£¹£°£°Ëü±ß²£ÎÎ
¡¡¶Ó¹¾Ä®¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Ìó2900Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¿¦°÷¤Ï¡¢2900Ëü±ß°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó270Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µîÇ¯3·î¤ËÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶Ó¹¾Ä®¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Åö»þ30Âå¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤éµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó2900Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡ÖÂ¾¤Ë¤â¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶¨µÄ²ñ¤¬Ä´ºº¤·¡¢º£²ó¤Î²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë1040Ëü±ß¤òÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤Ä¤Ä¡¢ºÆÍèÇ¯¤Î3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÁ´³ÛÊÖºÑ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£