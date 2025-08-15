【特集】摘発の瞬間をカメラが捉えた「レジャー密漁」海保の密漁パトロールに密着【新潟】
県内の海では、夏場にアワビやサザエなどの密漁が多発します。今回、海上保安官による〝密漁パトロール〟に密着しました。海水浴客に紛れた密漁者の手口と、その摘発の瞬間をカメラが捉えました。
■30代 海上保安官
「マリンピア日本海の前面の海域をパトロールして、村上市の沿岸の方に行きましょう。消波ブロック付近には密漁する人もいるので、そういったところも頭に入れてパトロールしていきましょう。」
午前9時－
海上保安官による密漁パトロールは、新潟市中央区の関屋浜海水浴場の近くから始まりました。水辺に生息する貝類などの多くは、許可なく捕ることができません。
2018年の漁業法改正で、特定水産動植物に指定されたアワビやナマコを捕ると3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金。それ以外のサザエやカキ・タコなども県内の多くの海域で漁業権が設定されていて、これを侵害した場合には100万円以下の罰金が科せられます。
しかし、第九管区海上保安本部が管轄する日本海沿岸では、個人での消費を目的にしたレジャー感覚での密漁『レジャー密漁』が横行しているといいます。
■30代 海上保安官
「岩場が多いところは貝が生息しやすい環境で、とっさに捕ってしまう人もいれば海水浴客のフリをして貝を捕る者も少なからずいると思う。」
県内の密漁者は年々増加傾向で、2024年は98人が検察へ送致されました。
月ごとに見ると、ワカメがよく捕れる4月や海水浴シーズンの夏に密漁者が多くなるということです。
今回のパトロールの前日、海上保安官の一人がこの近くで不審な動きをする人を目撃していました。
■海上保安官
「白い箱型の袋、メッシュ袋だったから船舶の物かなと思ったけど、見る限りないですよね。」
■30代 海上保安官
「(Q.何をしに行った？)昨日パトロールした際に、貝のようなものが沈められていた痕跡があったので再度確認している。」
■海上保安官
「なし？了解。」
密漁者の中には日中に獲物を捕獲し、人目につかない夜中に回収しに来る者も多いといいます。
■30代 海上保安官
「いま行ったら何もなかったので、昨日見た後から回収されたと思う。」
続いて向かったのは、村上市の笹川流れ。
ここは岩場が多く、サザエやアワビなどの貝類が豊富に生息しているため、毎年 密漁者が多発するエリアです。パトロールしながら、海岸周辺の人の動きに目を光らせます。
潜水を繰り返す人を見つけました。カメラを使って、その動きを確認します。
■海上保安官
「結構入っていた？あそこから見た感じだと少なく見えた。」
約30分、しばらく様子を見て声をかけにいきます。
■海上保安官
「新潟海上保安部ですけど、いま何されていましたか？魚？見せてもらってもいいですか？」
■声をかけた人
「いいですよ、別に。(Q.捕ったのはウニ？)放すやつですよ。子どもたちに見せようと思って。(Q.いま捕ったのは捨てた？)捨てたよ。」
捕っていたのは、ウニ1つ。男性は、捕ってはいけないという認識はあったと話し、その場で放流させました。
■20代 海上保安官
「捕ったものがウニ1つということで極めて少量だったので厳重注意ということで、すぐ放流して注意して終わった。」
海水浴客や海辺のレジャーを楽しむ人も多い季節。一般客に紛れた密漁者を探し出すため、注意深く見回りをしています。
パトロール開始から5時間後－
海上保安官の目がなにかを捉えました。岩場近くで足にフィンをつけ、潜水する人。その腰には…。
■30代 海上保安官
「マリンピア日本海の前面の海域をパトロールして、村上市の沿岸の方に行きましょう。消波ブロック付近には密漁する人もいるので、そういったところも頭に入れてパトロールしていきましょう。」
午前9時－
海上保安官による密漁パトロールは、新潟市中央区の関屋浜海水浴場の近くから始まりました。水辺に生息する貝類などの多くは、許可なく捕ることができません。
2018年の漁業法改正で、特定水産動植物に指定されたアワビやナマコを捕ると3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金。それ以外のサザエやカキ・タコなども県内の多くの海域で漁業権が設定されていて、これを侵害した場合には100万円以下の罰金が科せられます。
しかし、第九管区海上保安本部が管轄する日本海沿岸では、個人での消費を目的にしたレジャー感覚での密漁『レジャー密漁』が横行しているといいます。
■30代 海上保安官
「岩場が多いところは貝が生息しやすい環境で、とっさに捕ってしまう人もいれば海水浴客のフリをして貝を捕る者も少なからずいると思う。」
県内の密漁者は年々増加傾向で、2024年は98人が検察へ送致されました。
月ごとに見ると、ワカメがよく捕れる4月や海水浴シーズンの夏に密漁者が多くなるということです。
今回のパトロールの前日、海上保安官の一人がこの近くで不審な動きをする人を目撃していました。
■海上保安官
「白い箱型の袋、メッシュ袋だったから船舶の物かなと思ったけど、見る限りないですよね。」
■30代 海上保安官
「(Q.何をしに行った？)昨日パトロールした際に、貝のようなものが沈められていた痕跡があったので再度確認している。」
■海上保安官
「なし？了解。」
密漁者の中には日中に獲物を捕獲し、人目につかない夜中に回収しに来る者も多いといいます。
■30代 海上保安官
「いま行ったら何もなかったので、昨日見た後から回収されたと思う。」
続いて向かったのは、村上市の笹川流れ。
ここは岩場が多く、サザエやアワビなどの貝類が豊富に生息しているため、毎年 密漁者が多発するエリアです。パトロールしながら、海岸周辺の人の動きに目を光らせます。
潜水を繰り返す人を見つけました。カメラを使って、その動きを確認します。
■海上保安官
「結構入っていた？あそこから見た感じだと少なく見えた。」
約30分、しばらく様子を見て声をかけにいきます。
■海上保安官
「新潟海上保安部ですけど、いま何されていましたか？魚？見せてもらってもいいですか？」
■声をかけた人
「いいですよ、別に。(Q.捕ったのはウニ？)放すやつですよ。子どもたちに見せようと思って。(Q.いま捕ったのは捨てた？)捨てたよ。」
捕っていたのは、ウニ1つ。男性は、捕ってはいけないという認識はあったと話し、その場で放流させました。
■20代 海上保安官
「捕ったものがウニ1つということで極めて少量だったので厳重注意ということで、すぐ放流して注意して終わった。」
海水浴客や海辺のレジャーを楽しむ人も多い季節。一般客に紛れた密漁者を探し出すため、注意深く見回りをしています。
パトロール開始から5時間後－
海上保安官の目がなにかを捉えました。岩場近くで足にフィンをつけ、潜水する人。その腰には…。