◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 明豊6―1佐賀北（2025年8月15日 甲子園）

明豊（大分）が佐賀北との九州勢対決を制し、2017年以来8年ぶりとなる3回戦進出を果たした。0―0で迎えた5回に1死満塁の好機で辻田拓未捕手（3年）が中越えの3点適時二塁打。3投手の継投でリードを守り切った。

川崎絢平監督（43）は、得点差は5点だったが、ピンチの連続を3投手の力投と打線のつながりで制した試合を振り返り「（先頭で二塁打の）藤が二塁まで行ってくれたのが大きかった。藤はチームに勢いをもたらせてくれる選手で、あの走塁が大きかった」と4点目を呼んだ6回先頭の藤の走塁を称えた。

3点をリードしながら、すぐに1点を返された直後に豪雨により1時間中断。「このまま行くとひっくり返されるよ」と選手たちの気持ちを引き締めていたことを明かした。

試合を決めたのは8番の辻田だった。指揮官は「こっちに来て打撃の状態が良くなってましたし、篠川部長と一緒に模索しながら、今日の朝の打撃も良かったので期待してましたが、まさか（走者）3人を還すとは思ってなかった。シングルヒットでいいなと思っていたら、それ以上の結果を出してくれた。辻田は6月の1カ月、まったく打てず本人も悩んでいた。それから黙々と取り組んでいて、大分大会からこっちに来ても課題に取り組んでいた。それが形として出た。今日もセンターオーバーで、センターライナーもあった。センター中心に打てるようになって、コンパクトに振り幅を狭くして打てるようになった。自分の役割は内野の間を抜いていくんだというふうに、インパクトの瞬間の強さを求めてスイングしているので、それが良かったと思う」と辻田の努力を見続けてきた立場として、大舞台で結果が出たことを自分のことのように喜んだ。

「ホームランを打つ打者はいないので、つなぐことでセンター中心に低い打球をみんな心掛けてる。自分の欲を消して、チームのためにやってくれてる。その積み重ねかなと思う」

明豊は次戦もつなぐ野球を貫き、勝利を目指す。