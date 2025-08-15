８０回目の終戦の日となった１５日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれた。

天皇、皇后両陛下や石破首相、遺族ら４５２３人が参列し、先の大戦で犠牲となった約３１０万人を悼み、不戦と平和への誓いを新たにした。

式典には全国各地の遺族３３５８人が参列。正午の時報に合わせ、参列者全員が１分間の黙とうをささげた。

天皇陛下はお言葉で「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ」と初めて記憶の継承について触れ、「私たち皆で心を合わせ、平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います」と述べられた。２０１５年に上皇さまが盛り込まれた「深い反省」との文言を今年も用い、戦争の惨禍が繰り返されないよう願われた。

参列者の最高齢は戦没者の弟（９８）（北海道）。最年少は戦没者の玄孫（やしゃご）（３）（三重県）で、曽祖母ら家族４世代で式典に臨んだ。遺族を代表して埼玉県川越市の江田肇さん（８２）が追悼の辞を述べ、平和の尊さや戦争の悲惨さを後世に継承していく重要性を訴えた。

厚生労働省によると、８日時点で参列を予定していた遺族のうち、戦後生まれの割合は過去最高の５３・２％で、今回初めて半数を超えた。また、戦没者の配偶者はコロナ禍で参列遺族を大幅に制限した２１年を除けば初めてゼロになり、戦争体験者の高齢化が進む中で、次の世代に記憶をどう継承していくかが大きな課題となっている。