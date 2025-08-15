フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ（ロシア）の近況を同国メディアが伝えている。

２４年夏に同国のスケーターとして活躍したマカール・イグナトフと結婚。３月に妊娠を発表していた中、６日の夜に第１子を出産した。同国メディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」は「『彼女は出産した！』」母親のトルソワについて他に何がわかっているのか」との見出しで特集記事を掲載した。

「トルソワのファンは妊娠のニュースを熱心に追っていました。トルソワはあらゆることをシェアしていたからだ。赤ちゃんが生まれる前から、有料コンテンツを立ち上げていたが、無料コンテンツでも多くの情報を発信していた」と伝え、出産場所については「モスクワの地方で出産しました。２人は高級病院を選びました。参考までにクリニックでの出産費用は約４１万ルーブル（約７５万円）から２００万ルーブル（約３７０万円）です」と明かした。

今も包み隠さずに私生活を公開しており、トルソワは自身のＳＮＳで「みなさん、こんにちは。産院を退院しました。もう家路に着いています。それまでの間、息子の名前を予想して書いてください。みなさんの予想をお待ちしています」と投稿。ファンにとっては願ってもないサービスのようだ。