「趣味はレスバ」最終面接にめちゃくちゃ変な奴が来た。今月で辞める人事担当が下した決断は…？【漫画家インタビュー】
「最終面接まで残ったが、もう他に内定があるから絶対に落ちる振る舞いでもしよう」と考える男性。趣味はレスバ。ネットで培った論破力を武器に、100％面接で落とされるとんでもない野望を語るのだが…。ちょっと普通ではお目にはかかれない、見れたらラッキーな「変な奴」を軸にした4コマを集めました。
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
就職活動で最終面接まで進んだある男性ですが、他で内定が決まっているため、お遊びで落ちそうな振る舞いでもするか、と考えております。迎えた最終面接、男性の趣味はレスバ（レスポンスバトル＝ネットのコメント欄などで他のユーザーと口論すること）で、絶対に落とされるだろう発言をします。しかし人事担当は予想もつかない判断を下すことに…。
雪のヤドカリさんがこれまで見た中で、一番香ばしいレスバがあれば是非教えてください。もし覚えていなければ好きな香ばしい料理を教えてください。
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：東京民と地方民のレスバなんですけど、
78 名無しさん ID:Kj7LpM2T
へぇ、そんなに東京が偉いんかぁ
ほな京大卒で老舗旅館の跡取りで京都のタワマン(60階建)最上階住みのワイも負け犬かぁ〜
79 名無しさん ID:r5cN3VWy
>>78 京都に60階建てのタワマンなんてないぞ、景観条例知らんのか
80 名無しさん ID:Kj7LpM2T
>>79 (東)京都のタワマンや
81 名無しさん ID:uX81QaLd
>>80 東京に寝返るな
っていうやつですね。
香ばしい料理で好きな奴は、客引きのニイちゃんが案内してくれた雑居ビルの4階で出てきたカピカピの肉寿司です。
マフィアっぽいスーツにサングラスをかけた男が銃で撃たれますが、間一髪で助かります。胸に入れておいた「大事な人の写真を入れるペンダントのやつ」が弾丸から身を守ってくれたようです。「あいつに感謝しないとな」と言いながら、そのペンダントを開いた瞬間に、中におかしなものを発見するのでした…。
雪のヤドカリさんは、世界には愛の力があると思いますか？ふと、愛だなー、と思った瞬間を教えてください。
雪のヤドカリ：以前、老夫婦が相合傘をしているのを見かけたときです。
折り畳み傘だったみたいで、小さいので２人分はまあ入らないですよね。
そのご夫婦も傘を持っているおじいさんの半身はびっしょり濡れていて…自分は濡れてもいいから奥さんは傘に入れるようにしよう、という姿に大きな愛を感じました。
ただその日は朝から晴れていたので、なぜ半身だけ濡れていたのかは謎です。
「隣に引っ越してきた富裕層です」という嫌な挨拶で登場した白髪に茶色スーツの老人。次々に判明していく嫌な状況に、淡々とツッコミを入れていく4コマ漫画でした。
雪のヤドカリさんの、こんな人が隣に引っ越してきてくれたら最高だな、というものを教えてください。
雪のヤドカリ：サモエドを15匹くらい飼ってる人が引っ越してきてくれたらイイなーと思います。
「ゴミ出しに出たら鍵を忘れちゃって、いっしょに入っていいですか？」と、オートロックのエントランスを開けてもらう男性。開けてあげた男性は迷惑そうにしながら気だるげに返事をして、彼を入れてあげます。開けたはいいが、お礼を言いながらいつまでもついてくる。とうとう部屋までついてきそうな状況に「気色悪いな」と思っていると…。一転、もはやホラーな展開に…。
僕は一度、鍵をどこかで落としてきたように見える住人が、深夜、オートロックのエントランスドアにべちゃりともたれながら、酔って「ういいい」と言っている場面に遭遇したことがあります。僕は無慈悲なので開けてあげなかったのですが、あの時どうするのが最善だったと思いますか？
雪のヤドカリ：そういうときはまずピエロの服を着て、墨汁で口の中を真っ黒にしてから笑顔で話しかけるべきです。
これくらいの気さくさとお茶目さがあれば酔っ払いも一気に目が覚めると思います。
