¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤Ø£±²óÅ¾¥À¥¤¥Ö¡¡°ì»þà¹ÔÊýÉÔÌÀá¤â¾Ð´é¤ÇÉü³è
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç°ì»þà¹ÔÊýÉÔÌÀá¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¡£Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é£¹ÈÖ¡¦°ËÆ£¾¤ÎÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï»°ÎÝÂ¦¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¾å¶õ¤Ø¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤äÈÝ¤äÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÎ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¤ÈµðÂÎ¤ò£±²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ø¾Ã¼º¡Ä¡£
¡¡Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬±Ç¤¹±ÇÁü¤«¤é¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¹ÔÊý¤ä°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢º¸Íã¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ä¼þ°Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤à¤¯¤ê¤Èµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÌµ»ö¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÂÇµå¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤Î±ü¤ËÍî²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ë²Ì¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ËÆ£¾¤ò°ì¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£