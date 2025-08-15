¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÎø¿Í¤¬àÉâµ¤á NFL¥¹¥¿¡¼¤Î£Ô¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤¬¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤Ë¤´¼¹¿´¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÎø¿Í¤Ç£Î£Æ£Ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤ËàÉâµ¤µ¿ÏÇá¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Í£Ú¡×¤¬£±£µÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ï½÷À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Åº£ÅìÀ¾À¤³¦Ëü¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¿Íµ¤Æ°Êª¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤À¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ïº£½µ¤Ë¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îø¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥é¥Ã¥³¤Ø¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¿¿·õ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊËÌ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥â¥ó¥È¥ì¡¼¥Ù¥¤¿åÂ²´Û¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¥é¥Ã¥³¤Ø¤Î°¦¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿åÂ²´Û¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤ËÈà¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Î¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥é¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥Ã¥³¤Ï¡Ö¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»¾ì¤Ë¤¤¤ëÈà¡Ê¥È¥é¥ô¥£¥¹¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¤ËÂçÀª¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¥é¥Ã¥³¤ÎÂ¸ºß¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥¶¥Ù¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¥é¥Ã¥³¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö£¹·î£²£±Æü¤«¤é£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥é¥Ã¥³·¼È¯½µ´Ö¡ÙÃæ¤Ë¡¢Èà¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥é¥Ã¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¸ì¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥¶¥Ù¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿åÂ²´Û¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÆÃ¸¢¤òÌóÂ«¡£Æ±´Û¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÌîÀ¸¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥á¥¹¤Î¥é¥Ã¥³¤¬£µÆ¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£º£½µ¡¢Æ±´Û¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£²Æ¬¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£Î£Æ£Ì¤Ïº£¸å¿ô¤«·î´Ö¡¢²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£¹·î¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢£²·î¤Þ¤ÇÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ëÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦¼êÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÈËÌ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ø¥é¥Ã¥³¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á½Ë²ìÎ¹¹Ô¤Ë¸þ¤«¤¦Ì´¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£