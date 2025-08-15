フジテレビ系「トークィーンズ」が１４日、放送された。

この日は、元ＡＫＢ４８の前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜のグループ黄金期を支えたレジェンドＯＧが集結した。

不動のセンターとして、当時のＡＫＢをけん引した前田は、シングル１５０万枚以上を売り上げた大ヒット曲「Ｅｖｅｒｙｄａｙ、カチューシャ」のＭＶを「食あたり」の状態で乗り切っていたと明かし、スタジオを驚かせた。

前田は「グアムでみんな朝ご飯を食べてなくて。私だけお腹空いたから、サンドイッチを食べたんですよ。なんか『あれ？ヨーグルトの味がする…』と思いながら。でも、そういうポテトサラダの味なのかなと思って全部食べて。したら３０分後に、もうトイレから出れなくなって…。（ＭＶには）途中参加しました。私」と振り返った。

高橋は「本当に（前田が）途中いなくなっちゃって…。で、みんな結構、（サンドイッチの）匂いで気づいてた。危ないかもみたいな。バスの中の変なカゴの中に炎天下、置いてあって。『ちょっと匂うからやめとこう』って言ってるのに敦子だけ寝ながら食べてて…」と当時を述懐。前田は「言ってよー！」と苦笑していた。