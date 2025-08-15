ÃÝÌîÆâË¡¢¶ÌÌÚ¹¨¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò²ó¸Ü¡ÖÌò¼ÔÆ±»Î¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´Ö¹ç¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÌîÆâË¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢±üÊ¿Âç·ó¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢Ãæ°æµ®°ì¡¢µÓËÜ¤ÎÄ¹Ã«Àî¹¯É×»á¡¢»³ÅÄÉÒµ×´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¶ÌÌÚ¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àï¾ì¤Î³¤¤«¤éÌ¿¤òµß¤¤Â³¤±¤¿¡¢¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Î»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯Êª¸ì¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î±²Ãæ¤«¤éÀï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡Àï¸å80Ç¯¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¡¢ÃÝÌîÆâ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖËÜÅö¤ËÀïÁè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¾¯¤·¤º¤Ä³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤«¤é¸½¼ÂÌ£¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËÜºî¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¡ÖÀïÁè±Ç²è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤¿¤ÀÈá¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢±üÊ¿¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Æ¤â¹¬¤¤¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢±Ë¤®¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦±üÊ¿¤¬³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£ÃÝÌîÆâ¤¬¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ìÈ¯¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢º¬À¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢±üÊ¿¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÝÌîÆâ¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤È»ä¤Î´Ö¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤óÌò¼ÔÆ±»Î¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´Ö¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÈÖÄ¾¸å¤Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ¤Ï¡Ö¤¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤·¤«Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õµ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤ÏËÍ¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¶õµ¤´¶¤Ç¡¢´Ö¹ç¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
