「浮気ってこうしてバレる」元AKB48美女が歌う“女性の本音”に千鳥も動揺「とんでもない」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#325が17日に放送される。#325では、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催する。
【写真】“NGなしグラドル”は“本気のデート”に行くときの気持ちを歌い上げる！
約1年半ぶりの開催となる今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希のレジェンド本音シンガーたちに加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にはお笑い芸人・AMEMIYAが登場し、それぞれの“本音ソング”を真剣に審査する。さらに、若林の夫でボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人も観覧ゲストとして登場。妻の歌に込められた“本音”を見届ける。
約1年半ぶりの企画復活に大悟も「早くあのメロディーが聴きたい」と期待に胸を膨らませる中、まずは若手シンガーたちが歌を披露。女の子が“本気のデート”に行くときの気持ちを歌にしたという池田は、デート中にスリルを感じるためにやっていることを打ち明ける。また、“元カレは暴走族の総長”だという成瀬は、ヤンキーの複雑な恋愛感情を歌詞にした『ラブ プリズンブレイク』を披露し、AMEMIYAが思わず「深い歌詞」「カバーしたい」と申し出ることに...？
さらに、「男性は隠し事とか多い」「教訓にしてほしい」という思いを込め、“女性の痕跡を消す男性の盲点”を明かす高梨の歌に、千鳥は「素晴らしい！ 鳥肌たった」と絶賛。若手シンガーたちが見事な“本音ソング”で千鳥とAMEMIYAの称賛を得る中、“本音女王”大島は、「浮気ってこうしてバレるっていうのが時代によって進化してる」と前置きし、男性をヒンヤリさせる現代の浮気事情を歌に。AMEMIYAが「Mrs. GREEN APPLE聴いた感じ」と
感銘を受ける一方、大悟が「とんでもないものを歌ってしまった」と動揺する、歌詞の内容とは...？
そして、「恋に臆病になる時ってあるじゃないですか。『頑張ろうや』っていう応援歌を作ってきた」と語る若林の本音ソングでは、衝撃の過去が発覚！ 夫・京口も困惑の表情を浮かべる展開に！？
新たな名曲誕生に千鳥＆AMEMIYAも大興奮！ 知られざる“女心”が次々と明かされる「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催する『チャンスの時間』#325はABEMAにて17日23時放送。
【写真】“NGなしグラドル”は“本気のデート”に行くときの気持ちを歌い上げる！
約1年半ぶりの開催となる今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希のレジェンド本音シンガーたちに加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にはお笑い芸人・AMEMIYAが登場し、それぞれの“本音ソング”を真剣に審査する。さらに、若林の夫でボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人も観覧ゲストとして登場。妻の歌に込められた“本音”を見届ける。
さらに、「男性は隠し事とか多い」「教訓にしてほしい」という思いを込め、“女性の痕跡を消す男性の盲点”を明かす高梨の歌に、千鳥は「素晴らしい！ 鳥肌たった」と絶賛。若手シンガーたちが見事な“本音ソング”で千鳥とAMEMIYAの称賛を得る中、“本音女王”大島は、「浮気ってこうしてバレるっていうのが時代によって進化してる」と前置きし、男性をヒンヤリさせる現代の浮気事情を歌に。AMEMIYAが「Mrs. GREEN APPLE聴いた感じ」と
感銘を受ける一方、大悟が「とんでもないものを歌ってしまった」と動揺する、歌詞の内容とは...？
そして、「恋に臆病になる時ってあるじゃないですか。『頑張ろうや』っていう応援歌を作ってきた」と語る若林の本音ソングでは、衝撃の過去が発覚！ 夫・京口も困惑の表情を浮かべる展開に！？
新たな名曲誕生に千鳥＆AMEMIYAも大興奮！ 知られざる“女心”が次々と明かされる「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催する『チャンスの時間』#325はABEMAにて17日23時放送。