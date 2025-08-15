戦後80年となる今年、私たちは「いまを、戦前にさせない」をテーマに特集をお伝えしています。日本テレビ系列で戦争の記録や証言を募集したところ、皆さんからたくさんの情報を寄せていただきました。その中で、シベリアに抑留され亡くなった叔父からのハガキを大切に保管している家族に出会いました。戦地から年の離れた弟へ。ハガキに込められた家族への思いとは…

金沢21世紀美術館で働く笹村育代さん。





実家から見つかったのは、戦時中に書かれた手紙や遺品の数々でした。

笹村 育代 さん：

「これが多分、戦地から出している手紙だと思うんですけども、『もちをたくさんついて祐介を喜ばせてください』ここでも本当に弟への愛がいっぱいなんです。うちの父が去年亡くなったんですけど、そういうことがたくさん書いてあって、本当に弟が好きだったんだなって」



差出人は育代さんの叔父、吉田吉輔さんでした。



どんな人物だったのでしょうか。



私たちは、遺品が見つかった奈良県の実家を訪ねました。

笹村 育代 さん：

「引き出しのこんな奥まで開けることないんですけど、ここにハガキがありました。44通」



育代さんの叔父、吉田吉輔さんは、奈良県の農家で4人兄弟の長男として生まれました。



大阪で鉄道関係の仕事をしていて、1944年10月に19才で出征。



詳しい経歴はわかっておらず、旧満州へ渡ったとみられています。

笹村 育代 さん：

「出征するときの写真で、これが吉輔さんでうちの父がこれ、にこにこと笑っているのが。兄さんが戦争に行くこともわからんと」

その満州の地から、家族に宛てて書いたハガキ。



そこには去年亡くなった育代さんの父で、10歳年の離れた弟、祐介さんへ宛てたものもありました。

「兄さんも元気で兵隊さんとして毎日訓練に励んでいます。よくお父さんやお母さんの教えを守って、よく仕事を手伝ってやれ。満州の寒さなんか心配するなよ。祐ちゃん、また頼む。兄より」(吉輔さんのハガキより)



「きのうもじょう池で遊んだ夢を見た。なかなかうれしいものだ。また帰ったらじょう池で遊ぼう。さよなら」(吉輔さんのハガキより)



兄として、一家の長男として家族を想う言葉が何通ものハガキにつづられていました。

笹村 育代 さん：

「絶対に俺のことは心配するなと、何回も何回も出ていましたね。心配しないでください。寒さなんて大丈夫だって」



「大丈夫」「帰ったら遊ぼうね」



そんな言葉とは裏腹に、戦況は悪化し1945年、終戦。



満州にはソ連軍が侵攻し、吉輔さんは日本に帰ることはかなわず、極寒のシベリアへ連行されました。

待っていたのは、鉄道の建設や伐採などの強制労働。



これが「シベリア抑留」です。



冬にはマイナス30度にもなる極寒の大地で、満足な食事も与えられず、約5万5000人が命を落としたといわれています。



終戦以降、吉輔さんからの連絡は途絶えました。

育代さんの母・笹村 良子 さん：

「満州のときはまめに書いていたのに、ソ連行ってからは1枚もないからね」



終戦時、6歳だった育代さんの母・良子さん。



祐介さんと結婚したあと、姑にあたる吉輔さんの母親から聞かされていた話を覚えていました。



それは、シベリアの収容所で一緒だったという同僚が、終戦後に訪ねてきたことです。

育代さんの母・笹村 良子 さん：

「この帽子を持ってきて兄さんがソ連で餓死して死んだ。食べ物をくれないから、ソ連の捕虜は乾パン1個で一日働かんならんと、帰るためにと思って一生懸命、働いていたと思います」



1945年10月9日、ロシア極東の沿海地方の収容所で亡くなりました。



20歳という若さでした。

出征するその日が、兄弟最後の別れとなりました。



笹村 育代 さん：

「餓死ってどんだけつらいだろうと思って、実際に身近な人で自分の身内で起こっていると思うだけで悲しくなる。ちょうど戦後80年で、ことし生きていたら100歳ですよね。このまま風化させてしまうのはすごく悲しいと思って、この思いを次世代に伝えたいと思って応募させていただきました」



育代さんの長女、美欧さんは、吉輔さんの存在を通して戦争について考えるようになったといいます。



育代さんの娘・笹村 美欧 さん：

「身近に戦争で抑留されて亡くなった人がいるなんて思いもよらなかったので、ちょっと驚きが1番大きかったです。切っ掛けがなければ一生知ることはなかったと思います」

吉輔さんの遺骨は、いまも日本に帰ってきていませんが、その墓は弟、祐介さんが眠る場所と同じ墓地に建てられています。



笹村 育代 さん：

「吉輔さん、叔父さんのお墓も必ず参るので、その度に思い出しますね。ただ物語としてだけではなくて実際に起きたことだし、命は大切にしないといけない、そういうことを、子供にも次の世代にも受け継いでいけたらいいなと思います」

かけがえのない家族。かけがえのない命。



戦地でつづられた言葉は、終戦から80年経った今も、私たちにその尊さを伝え続けています。