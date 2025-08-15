「エコモニは永遠です」石川梨華、道重さゆみの芸能界引退見届ける「ずっと大好きだよ」
モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が15日、自身のインスタグラムを更新し、グループの後輩、道重さゆみの芸能界引退前のラストライブを見届けたことを報告した。
【写真】石川梨華、後輩・道重さゆみのラストライブ思い出フォト
道重は2003年1月にモーニング娘。6期メンバーとして加入。2012年に第8代目リーダーに就任するなどグループ中期の中心的メンバーとして活躍。2014年11月にグループを卒業し、芸能活動を一時休止する。2017年に芸能活動を本格的に活動させ、歌手として活動したものの、今月14日にZepp DiverCity（東京）で開催されたライブを最後に芸能界を引退した。
石川はグループの後輩最後のライブに駆けつけたようだ。チケットを写した写真とともに「さゆ LIVE観に行ってきました」と報告。「最初から最後までずーっと可愛かった」「道重さゆみ最高でした」「最幸でした」と最後の晴れの舞台を堪能したよう。「沢山の『愛』と『かわいい』をありがとう」「ずっと大好きだよ」とつづっていた。
石川と道重と言えば、モー娘。のグループ内ユニット「エコモニ。」として活動した経歴も。コメント欄には「梨華ちゃんと道重さゆみさんのエコモニ思い出します。」「エコモニは永遠です」「梨華ちゃんも見送ったのですね。エコモニ。はとてもキュートだったなぁ…さゆこれからもハッピーにすごせますように」といった声が寄せられている。
引用：「石川梨華」インスタグラム（@rika_ishikawa_official）
