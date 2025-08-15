¿·½É¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÌµÎÁ¤Ç°û¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª8·î16Æü³«ºÅ¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®BON ODORI¡×¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤è¡ÔÀèÃå100ËÜ¡Õ
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÎ®ÄÌ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëBrewtope¤Ï¡¢2025Ç¯8·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®BON ODORI¡×¤Ç¡¢¿·½É¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡ØKABUKICHO PINK HAZY IPA¡Ù¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÃå100¿Í¡ª¿·½É¥¨¥ê¥¢¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ
¡ØKABUKICHO PINK HAZY IPA¡Ù¤Ï¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¥¨¥ê¥¢¤Î¶õµ¤´¶¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢»ç¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Í³Íè¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ë¡¢Ìë¤Î¸÷¤Ç¤ÏÍÅ¤·¤¯±ð¤á¤¯Ç»¿§¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®BON ODORI¡×¤Î³«ºÅÆü»þ¤Ï8·î16Æü16»þ¤«¤é20»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£²ñ¾ì¤Ï²ÎÉñ´ìÄ® ¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç¤¹¡£
¡ØKABUKICHO PINK HAZY IPA¡Ù¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ï¡¢ÀèÃå100ËÜ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
