¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤¬£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Çº£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤è¤ê¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å£¶»þ¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤¬¿´¤«¤é¡ØÎÉ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÍèÇ¯¤Î½Õº¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤â¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Þ¡Ù¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¡¢¤Þ¤À¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ØÌ¤Íè¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤¿¡£