¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê»Ø·çÂ»¤Î¸©´ôÉì¾¦¡¦²£»³¤¬Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°°ÂÂÇ¡Ä¹Ã»Ò±à£³°ÂÂÇÌÜ
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£°Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡¸©´ôÉì¾¦¡½Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê£±£µÆü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê»Ø¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤Î²£»³²¹Âç³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡Ö£·ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡´ôÉìÂç²ñ¤Ç¤Ï£±£¹ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¤Î¥Á¡¼¥à¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ç¡¢£±²óÀï¤ÎÆüÂç»³·ÁÀï¤Ç¤Ï£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤Ï¡¢£²²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç¡¢´Ë¤¤ÊÑ²½µå¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢º¸¤Î·ý¤ÎÉôÊ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£¸åÂ³¤¬Ê»»¦¤ËÅÝ¤ìÀèÀ©¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²£»³¤Ï¹Ã»Ò±à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤ÇÄÌ»»£µÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£