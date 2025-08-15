２０２６年に続編が放送されるＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」の公式Ｘ（旧ツイッター）が１５日までに更新。新カットに注目が集まっている。

「ＶＩＶＡＮＴ」「ＣＯＭＩＮＧ ＢＡＣＫ ２０２６」「ＴＨＥ ＪＯＵＲＮＥＹ ＧＯＥＳ ＯＮ」という文字とともにアップされたのは、ドラム役を演じた富栄ドラムのショット。場所は前作で登場した東京の神田明神とみられる。富栄はドラムの衣装姿で、インスタグラムにも同じ画像が掲載された。

ドラムは阿部寛演じる警視庁公安部・野崎の相棒。劇中では一切声を発することなく、翻訳機を使って、声優・林原めぐみの音声と愛らしい表情で感情を伝える姿が「可愛い」「癒し」と大きな反響を呼んだ。

ネットは「続投ですか！？」「相変わらずきゃわゆい」「久しぶりだー」「ドラム！おかえりなさい」「待ってましたよ！！」「痩せた？」「少し痩せたっぽい」「そこは何処ですか？神田明神ですかね？」「今回も林原さんの音声ですか？」と大盛り上がり。

さらに「ドラム以外誰もいないかと思ったら、右の手すりの奥に…ぽくない？」「あえて後ろと右に人を配置してるのよね？」「すごいの見つけました！！」「拡大して見たけどお供え饅頭は無いぽい」などと早くも考察が始まっていた。

「ＶＩＶＡＮＴ」は２０２３年７月に放送され、大ヒット。本作は前作の続編となり、主演は堺雅人、監督は福澤克雄氏が継続して務める。２６年中に放送予定。２か月半に及ぶモンゴルでの大規模ロケが行われた前作同様、今作も海外での撮影も行われることになっている。