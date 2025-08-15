¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡ÙÌ¤È¯É½¤Î¿·¤¿¤Ê¥¦¥ÞÌ¼Ìò¤ÏÎëÌÚÆüºÚ¡¡¡Ö¤Ñ¤«¥é¥¤¥ÖTV¡×22ÆüÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½
¡¡¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°À¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¤Ñ¤«¥é¥¤¥ÖTV Vol.56 4.5¼þÇ¯µÇ° ²Æ¤À¡ª²»Æ¬¤À¡ª¥¦¥ÞÌ¼º×¡ª¡×¤¬¡¢8·î22Æü20»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤Ñ¤«¥é¥¤¥ÖTV¤Ë¤Ï¡¢Ì¤È¯É½¤Î¿·¤¿¤Ê¥¦¥ÞÌ¼Ìò¤È¤·¤ÆÎëÌÚÆüºÚ¤¬½é½ÐÁö¡£ÁíÀª11Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢¡È²Æº×¤ê¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤«¤éÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¤¿¤Ê¥¦¥ÞÌ¼È¯É½¡ª¡Ö¤Ñ¤«¥é¥¤¥ÖTV¡×¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¦¥ÞÌ¼¤ä4.5th Anniversary¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¼¡²ó¤Î¥¬¥Á¥ã¹¹¿·¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥àºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢10·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö6th EVENT The New Frontier¡×½©¸ø±é¤ÎÂ³Êó¤Ê¤É¡¢4.5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈÁ°È¾¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢²Æº×¤ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö²°Âæ¥²¡¼¥à¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ê¤É¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¡¢¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2018Ç¯4·î¡Á6·î¡¢Âè2´ü¤¬2021Ç¯1·î¡Á3·î¡¢Âè3´ü¤¬2023Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¡£2021Ç¯2·î¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î·à¾ìÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤¬2025Ç¯4·î¡Á6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤¬10·î¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£½ÐÁö¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
ÌÀºäÁïÈþ¡Ê¼Â¶·Ìò¡Ë¡ÚMC¡Û¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Âç¶õÄ¾Èþ¡Ê¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹Ìò¡Ë¡¢¹áºä¤µ¤¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Á¡¼Ìò¡Ë¡¢¼óÆ£»ÖÆà¡Ê¥Ï¥ë¥¦¥é¥éÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¡©¡©¡©Ìò¡Ë
