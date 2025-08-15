【雨の影響】１５日（金）甲子園の第１試合・第３試合では

１５日（金）の第１０７回全国高校野球選手権大会は、雨の影響を２回も受けて、第１試合の花巻東（岩手）ー 東洋大姫路（兵庫）では「１時間遅れの午前９時開始」、第３試合の明豊（大分）ー 佐賀北（佐賀）では「約１時間の試合中断」となった。１６日（土）も阪神甲子園球場のある兵庫県南部は、雷雨が予想され、雨が激しく降るところがありそうだ。１６日（土）１７日（日）の

、を、画像で掲載しました。

【発雷確率】のシミュレーション「雷雨の可能性高い」

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

雨シミュレーション１６日（土）１７日（日）

甲子園で試合観戦中のみなさんはもちろんですが、レジャー中の方も注意しましょう。山間部で発生した雨雲が平野部まで移動してきそうです。上流で多くの雨が降り下流の河川が急に増水してしまうことが考えられるため、山や川で過ごされている皆さんは、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。メッシュ天気で掲載しています。

熱中症対策も忘れずに！

・