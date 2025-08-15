Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月15日は、 車のシガーソケットを有効活用しデバイス2台を同時に急速充電できる、UGREEN（ユーグリーン）の「USB-C 30W シガーソケットカーチャージャー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

UGREEN シガーソケット USB C カーチャージャー 2ポート 52.5W【PD30W+SCP22.5W 急速充電】 PD3.0/QC4.0/PPS対応 12V・24V車対応 車載充電器 コンパクトサイズ 軽量 耐久性 車充電器 iPhone 16/iPhone15/ iPhone14/ iPhone13/Xperia/Galaxy/Android/iPadなどに対応 847円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

最大52.5Wで2台同時急速充電！ 便利すぎるUGREENのUSB-Cカーチャージャーが35％オフで850円切りに！

UGREEN（ユーグリーン）の「USB-C 30W シガーソケットカーチャージャー」は、PD30W対応のUSB-CポートとSCP22.5W対応のUSB-Aポートを搭載し、最大52.5Wの急速充電が可能。

スマートフォンやタブレットを2台同時に充電できる設計で、ドライブ中の電源切れをしっかり防ぎます。

本体は車のシガーソケットを有効活用し、なおかつスペースを圧迫しないコンパクト設計。高級感のある光沢素材と、洗練されたデザインで車内インテリアにもなじみますよ。

UGREEN独自の多重保護システムで安全＆安心

サージ保護、ショート防止、温度管理など、UGREEN独自の多重保護システムを搭載。 PD3.0／QC4.0／SCP／PPS／FCPといった主要な充電規格に対応しており、MacBookやスマートフォン、ノートPCなど幅広いデバイスを充電できます。

12V・24Vの両方に対応しているため、乗用車から大型トラックまで利用でき、3000回の抜き差しテストをクリアした金属バネ構造で耐久性も確保しています。

UGREEN シガーソケット USB C カーチャージャー 2ポート 52.5W【PD30W+SCP22.5W 急速充電】 PD3.0/QC4.0/PPS対応 12V・24V車対応 車載充電器 コンパクトサイズ 軽量 耐久性 車充電器 iPhone 16/iPhone15/ iPhone14/ iPhone13/Xperia/Galaxy/Android/iPadなどに対応 847円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年8月15日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source:Amazon.co.jp