¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¡Ö°ìÄÌ¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¤¿¡×
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±¡½£´À¾Éð¡Ê£±£µÆü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¡¢º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Éüµ¢¸å½é¤á¤Æ°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤éÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦º´Æ£ÁÖ¤¬Åê¤¸¤¿£±£²£°¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸Á°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡££¶²óÀèÆ¬¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£²¤«¤é£²ÈÖ¼ê¡¦¥Ü¡¼¤Î£±£´£¸¥¥íÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃæÁ°¤Ø¡£¡Ö½é¤á¤Îº¢¤è¤ê¤Ï»î¹ç´ª¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÄÌ¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¤¿¡×¤È½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£