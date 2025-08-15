¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÆ»ÃÒÎ¼²ð¡¡Í¼Î©¤òÌ£Êý¤ËÀá´Ö3¾¡ÌÜ¡¡ÇÉ¼ê¤ËÌ¾¤òÇä¤ê¡Ö¤Ç¤¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡9RÆÃÊÌ°ìÈÌÀï¡£ÆÍÁ³¤ÎÍ¼Î©¤Ç¼¾ÁöÏ©¤È¤Ê¤ê¡¢5ÏÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ»ÃÒÎ¼²ð¡Ê36¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬4¼þ²óÌÜ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ1Ãå¡£Á´¤Æ¼¾ÁöÏ©¤Çº£Àá3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¿¥¤¥ä¤òÂØ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡SG¤ÇÀá´Ö3¾¡¡£°ËÀªºêÆþ¤ê¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡£ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤è¤¦4Æü´Ö¤â±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢±«¤À¤±¾è¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤âº¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡±«¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢ºÇ½é¤«¤é¾è¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤¢¡×¤È¸ì¤ëÅ·Á³¥ì¡¼¥µ¡¼¡£¤³¤Î6Æü´Ö¤ÇÁ´¹ñ¤ËÇÉ¼ê¤ËÌ¾¤òÇä¤Ã¤¿±«ÃË¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£