エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社のコミック配信サービス「コミックシーモア」にて、「21周年ありがとう!!100%大還元キャンペーン」を開催している。期間は8月15日から8月16日23時59分まで。また、8月17日限定で「1 日限定!! くじ引きで最大 99%OFF クーポンプレゼント」と「期間限定特典 ALL5 倍！ポイント祭キャンペーン」も開催予定。

「21周年ありがとう!!100%大還元キャンペーン」は、期間中に特設サイト内のエントリーボタンを押して作品を購入した全員に、作品購入分のポイントを100％還元するというもの。なお、ポイント還元は上限は2000ポイントまでとなり、一部対象外の作品が存在する。

「21周年ありがとう!!100%大還元キャンペーン」

■キャンペーン期間

2025年8月15日(金)10:00～8 月 16 日(土)23:59

■キャンペーン内容

期間中に特設サイト内のエントリーボタンを押して､作品を購入いただいた方

もれなく全員に作品購入分のポイントを 100％還元します｡

※ポイント還元は上限 2000 ポイントまでとなります｡

※一部対象外の作品がございます｡詳細は特設サイトでご確認ください｡

■特設サイト

1 日限定!! くじ引きで最大 99%OFF クーポンプレゼント

■キャンペーン期間

2025年8 月17 日(日)00:00～8月17日(日)23:59

■キャンペーン内容

特設サイトの画像をタップすると 20％～99％OFF クーポンをプレゼントいたします

(1 冊限定)｡

お好きな作品にご利用ください｡

※一部対象外の作品がございます｡詳細は特設サイトでご確認ください｡

■特設サイト

期間限定特典 ALL5 倍！ポイント祭キャンペーン

■キャンペーン期間

2025年8月17日(日) 00:00～8月17日(日)23:59

■キャンペーン内容

キャンペーン期間中にポイントプラスをご購入いただくと､

通常時の 5 倍の特典ポイントをプレゼント｡

※詳細は特設サイトでご確認ください｡

■特設サイト

