Photo: ヤマダユウス型

静かな空間に、遠雷のごとく鳴り響く低音。

Boseから新しいワイヤレスイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）｣が登場しました。ウルトラと名がつくイヤホンの最新モデルですね。

ウルトラのつかないモデルでさえ凄まじいノイキャン性能。なのに、それを超えるウルトラが出て、そのモデルを進化させたのが今回の第2世代ウルトラです。究極進化かな？

「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）｣をお借りすることができたので、レビューしてみたいと思います。

見た目はほぼ同じ、ゆえの信頼性

Photo: ヤマダユウス型

今回の第2世代モデル、デザインについてはあまり変わっていません。大振りなケースのサイズ感もそのままですが、新しくワイヤレス充電に対応しました。バッテリー時間はイヤホン単体で最長約6時間、ケース充電込みで約24時間。

Photo: ヤマダユウス型 操作はタッチ。タッチ範囲は広めで操作はしやすい。

イヤホンのデザインも前モデルとほとんど同様。リリースによると、耳垢の蓄積を防ぐガードを搭載し、音質への影響を防げるようになったとのこと。見えない部分が改良されているようです。

Photo: ヤマダユウス型

特徴でもあったスタビリティバンド（イヤホンの側面を覆うシリコン製バンド）も続投。これのおかげで耳の浅い部分でもイヤホンがズレにくく、かつ遮音性にも貢献しています。

Photo: ヤマダユウス型

イヤーチップとスタビリティバンドは、サイズ違いが3種類同梱。耳が小さい人などは、Sサイズを使えばピタっと収まってくれるでしょう。

AIアルゴリズムパワー、おそるべし

「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」のサウンドについては、今回新たにAIアルゴリズムを搭載。リスニングやノイキャンにおいて、その体験をリアルタイムに最適化してくれるようになりました。ノイズ処理にもAIが貢献しています。

Photo: ヤマダユウス型 コーデックはSBC、AAC、aptX Adaptive、Snapdragon Soundなどに対応。

サウンドはとてもパワフルで、さすがのBoseクオリティ。DAPに接続してハイレゾ音源を聞いてみると、ドゥンッドゥンな低音のなかに溶け込む衣擦れのようなわずかな高音すらも聞き取れました。遮音性の高さも相まって、まさに音楽に没入するためのイヤホンですね。1時間ほど連続試聴していても耳の圧迫感などはなし。

そしてノイキャンもすごかった。テーブルの正面80cm先にいる人の声がギリギリ聞き取れるレベルです。少し声量を下げたらもうほっとんど聞き取れない！ 音楽を再生していない状態でコレなので、リスニング中はほぼ静寂と言って差し支えありません。

耳が音楽だけに集中できるおかげか、気がついたら1時間でも2時間でも、余裕で聞いていられるポテンシャルがありますね。低音はもちろんですけど音の立体的な表現がすごく良くて、ライブや合唱もめちゃくちゃ良い。西田和枝社中とか最高にアガりますよ。

専用アプリから設定可能。

また、外音を取り込める「Awareモード」には周囲の音量が急に上がると（騒音やサイレンなど）自動で少しだけノイキャンを起動させるActiveSense機能がありますが、この際のノイキャンの挙動が滑らかになりました。わざと感が減ったおかげで自然な試聴感になりますね。

「次これ聞こうかな」と、音楽にワクワクできる

通話性能もAIのおかげで向上。仕事やオンライン会議にもヨシ。

静かな場所でじっくり音楽に向き合う。

ノイキャンはそのためのツールとして発展し続けてきましたが、2025年時点での最高峰ノイキャンはコレでしょうね。そのためには快適なフィット感が欠かせませんが、スタビリティバンドのおかげで耳への負担も少ない。

あと、業界的にもBose＝ノイキャンというイメージがあると思うんですけど、その期待を裏切らない静けさとサウンドを出してくれたのが嬉しかったですね。イヤホンのデザインこそ変わりないけれど、中身は確実に進化してました！

近年は着け心地が軽いオープンイヤー型のイヤホンが流行っていますが、自然とリズムを取りたくなるのはやっぱりカナル型。「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）｣が生み出す静寂空間で聞く低音、最ッ高ですよ（Seven Nation Armyのイントロを聞きながら）。

Source: Bose