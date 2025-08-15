Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òËü°ú¤­¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÂç³ØÀ¸¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Ë½»¤àÂç³ØÀ¸¤Î²ÏÌî¾½ÇîÍÆµ¿¼Ô¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·6·î¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤ÇÀð»Ò¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ9ÅÀ¤òËü°ú¤­¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÂç³ØÀ¸¤é5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢6¿Í¤ÏÅìµþºß½»¤Î¡Ö»£¤êÅ´¡×Ãç´Ö¤Ç¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Þ¤ÇÌµÄÂ¾è¼Ö¤ÇË¬¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²ÏÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ëü°ú¤­¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀð»Ò¤ò5¸Ä¤¯¤é¤¤Åð¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÌµÄÂ¾è¼Ö¤·¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²ÏÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ÎÅ·°æÎ¢¤«¤é¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½50ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂçÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤òËü°ú¤­¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£