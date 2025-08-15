モデルの押切もえ（45）が家族でお盆休みを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】押切もえ、子どもたちと満喫したお盆休み（複数カット）

2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）と結婚した押切。7歳の長男、4歳の長女の育児に奮闘している。

押切は、これまでにもInstagramで家族との日常についてたびたび投稿。涌井投手が長男と野球の練習をする姿や、子どもたちと謎解きイベントに行ったこと、家族旅行で北海道を満喫する様子などを公開してきた。

子どもたちと過ごしたお盆休みの様子

8月14日の更新では、子どもたちと過ごしたお盆休みの様子を写真を添え、「（1、2、3枚目）強風と大雨だったこの日は、子どもたちと私の両親と一緒に毎年恒例の昆虫展へ」「（5、6、7枚目）こちらは朝雨だったけど、午後から曇り予報だった日、行きたかった動物園へ。昼過ぎに晴れ間が見えたので『よし！行こうー』と親子ではりきって出かけたものの、到着時には雨足が強くなり…。シマウマや何種類かの動物は見られたけれど、途中でたまらずアイス屋さんへ避難。動物園は、また近々晴れた日に連れていってあげたいな。あとはお墓参りに行ったり、たまっていた仕事をしたり、と、のんびりと過ごしています」と紹介している。

この投稿にファンからは、「もえさん美しい」「セットアップかわいいです。お盆休み満喫されてますね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）