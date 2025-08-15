¡Úºå¿À¡ÛÂç»³ÍªÊå¤Î8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¡¡³Î¿®ÃÆ¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡¡4²ó¤Ë4ÅÀ¤òÀèÀ©
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ºå¿À(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤¬4²ó¡¢ÀèÀ©2¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡£ÀèÆ¬¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯Âç»³Áª¼ê¤Ï¡¢ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤ÎÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Î¿®¤·¤Æ¸«¤Ä¤á¤¿ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï3Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÈ¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢Âç»³Áª¼ê¤Î8»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂè7¹æ2¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºå¿À¤Ï¤½¤Î¸å¤â2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é¡¢¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢4²ó¤Ë4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£