¡¡Ä¹Ìî»Ô¤Î£Ê£ÒÄ¹Ìî±ØÁ°¤Çº£Ç¯£±·î¡¢ÃË½÷£³¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æ±»ÔÀ¾ÈøÄ¥Éô¡¢Ìµ¿¦Ìð¸ýÍº»ñ¡Ê¤æ¤¦¤¹¤±¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÌîÃÏ¸¡¤Ï¸ûÎ±´ü¸Â¤Î£±£¸Æü¤ËÎ¾ºá¤Çµ¯ÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±·î£²£²Æü¸á¸å£¸»þº¢¡¢Ä¹Ìî±ØÁ±¸÷»û¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷´Ý»³¹ÀÍ³¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£´£¹ºÐ¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Û¤«¡¢£³£°¡Á£´£°ºÐÂå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË½÷£²¿Í¤ò¿ÏÊª¤Ç»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²¿Í¤ÏÇØÃæ¤Ê¤É¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÌîÃÏ¸¡¤Ï£³·î£²£±Æü¤«¤é·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò³«»Ï¡££±¤«·î¤Î±äÄ¹¤ò·Ð¤Æº£·î£±£²Æü¤Ë½ª¤¨¡¢·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬Ìä¤¨¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£