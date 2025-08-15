ドル円の下げが継続、日本のＧＤＰ速報値上振れを受けて＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円の下げが継続している。また、クロス円も上値を抑えられるとともに、ドルストレートではドル売りが波及している。ただ、全般的には円買いの動きが優勢。ドル円は安値を146.76レベル、ユーロ円は171.51レベルに広げている。ユーロドルは高値を1.1689レベルに更新している。



円買いの背景としては、日本時間午前８時５０分に発表された日本の４－６月期ＧＤＰ一次速報値の上振れが、日銀の利上げ圧力となる面が指摘される。



市場の分析によると、ＧＤＰ上振れの主な要因として、設備投資および建設投資の堅調な増加が挙げられる。特に知的財産生産物への投資が順調に推移し、大型プロジェクトの進展も成長を後押しした。



また、輸出の増加に対し輸入の伸びが鈍化したことで、実質外需がプラスの大きな寄与となった。内需に関しては、民間設備投資や公共投資、政府消費が全体を支え、住宅投資も前期の着工額増加を反映して堅調だった。



一方で、個人消費は限定的な伸びにとどまり、財の消費は増加したもののサービス消費は鈍化傾向が認められた。



輸入減少による一時的な成長率押し上げの影響もあるが、総じて外需と投資の好調ぶりが５四半期連続のプラス成長を牽引したと評価されている。これらの要因により、４－６月期のＧＤＰ成長率は予想を上回る結果となった。



USD/JPY 146.76 EUR/USD 1.1687 EUR/JPY 171.52

