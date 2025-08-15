¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏºÆ¤ÓÄã²¼¡¢£±£°¡Ü£²£±ÆüÀþ¤Ç¾åÃÍÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏºÆ¤ÓÄã²¼¡¢£±£°¡Ü£²£±ÆüÀþ¤Ç¾åÃÍÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¥É¥ë»Ø¿ô¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î£¹£¸¡¥£²£±£´¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï£¹£·¡¥£¸£µ£´¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ£Ð£Ð£É¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ë¹â¤òÌá¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°ÆüÀþ£¹£¸¡¥£²£¹£°¤ä£²£±ÆüÀþ£¹£¸¡¥£³£´£¸¤Ê¤É¤¬¾åÃÍÄñ¹³¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë°Â¤ÎÎ®¤ì¤ËÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á97.87(-0.39¡¡-0.40%)
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¥É¥ë»Ø¿ô¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î£¹£¸¡¥£²£±£´¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï£¹£·¡¥£¸£µ£´¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ£Ð£Ð£É¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ë¹â¤òÌá¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°ÆüÀþ£¹£¸¡¥£²£¹£°¤ä£²£±ÆüÀþ£¹£¸¡¥£³£´£¸¤Ê¤É¤¬¾åÃÍÄñ¹³¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë°Â¤ÎÎ®¤ì¤ËÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á97.87(-0.39¡¡-0.40%)