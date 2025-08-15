ºå¿À¡¡Âç»³ÍªÊå¤¬³Î¿®ÃÆ¡¡ÃåÃÏÅÀ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÍ¾Íµ¡¡£±ÂÇÀÊÌÜ¤Î»àµå¤â¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¡¡µð¿Í¡¦»³ºê¤Ë¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤¬»Í²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÀèÀ©¤Î£·¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤ÏÆâ³Ñ¤òÆÍ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬º¸¼ê¼ó¤ËÅö¤¿¤ë»àµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÆâ³Ñ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°Á´¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢²ñ¿´¤Î°ì·â¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¸å¤Ï¤¹¤°¤ËÁö¤ê½Ð¤µ¤º¡¢ÂÇµå¤ÎÃåÃÏÅÀ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë³Î¿®ÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»³¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Çµð¿ÍÀï¤Ï¡¢ÂÇÎ¨¡¦£³£¶£¶¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£