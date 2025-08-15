竹達彩奈、ミニスカで美脚披露 ワシントン満喫ショットに「何しても可愛い」「貴重なショット」と反響
【モデルプレス＝2025/08/15】声優の竹達彩奈が15日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ワシントンでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】竹達彩奈、美脚際立つミニスカ姿
竹達は「Nino’s BAKERYのパン ワシントンのイベントで、現地のファンの方におすすめしてもらったお店」とワシントンでの出来事を報告。「とにかくこの旅、何食べても美味しくてひたすら食べていました。体重計に乗るのが恐ろしい。笑」と旅を満喫している様子を伝えた。写真には、美しい脚が際立つデニムのミニスカートを着用した竹達がベーカリーで食事を楽しむ姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「何しても可愛い」「貴重なショット」「ワシントンにいるなんてすごい」「ミニスカ似合ってる」「一緒に旅行してる気分」「楽しそうでよかった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
