「今日好き」村谷はるな、美脚際立つミニワンピ姿披露「夏っぽくて可愛い」「憧れる長さ」
【モデルプレス＝2025/08/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが10日、自身のInstagramを更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）の楽曲に合わせたダンス動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美女、ミニワンピで美脚披露
村谷は「地元、山口県にかえってきました。やっぱり自然多くて空気おいしくて〜いとすき。幼馴染ともひさびさ会えた〜」とコメントし、夕焼けをバックに花柄のワンピースを着用した姿を披露した。駐車場での撮影で美しい脚のラインがのぞき、「つぎ帰るときはどこに行こうかな」と故郷への愛情を見せている。
この投稿に、ファンからは「前髪直してるところかわいい」「自然体で素敵」「夏っぽくて可愛い」「憧れる長さ」「故郷が似合ってる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美女、ミニワンピで美脚披露
◆村谷はるな、美しい脚際立つワンピース姿を披露
村谷は「地元、山口県にかえってきました。やっぱり自然多くて空気おいしくて〜いとすき。幼馴染ともひさびさ会えた〜」とコメントし、夕焼けをバックに花柄のワンピースを着用した姿を披露した。駐車場での撮影で美しい脚のラインがのぞき、「つぎ帰るときはどこに行こうかな」と故郷への愛情を見せている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】