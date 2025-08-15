タレントの東原亜希が8月13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。3日分の食料品を紹介した。

今回は、スーパーの購入品を紹介していくようだ。まず紹介したのは野菜類。娘がごぼうと牛肉と炒めて甘辛く味付けしたものが好きだと明かし、「常に作ってあります」と語った。そして東原が「絶対切らさない」と取り出したのが、万能ネギ。小さくカットして冷凍保存して活用しているようだ。続いて見せたのはもやし。「すぐ使います」と言いつつ、少しだけ袋を開けておくと長持ちするという主婦の知恵も披露した。

ニンニクは国産品をいつも使用しているようで、「めっちゃ使うのよ」と明かした。息子はキャベツ、ニンニク、豚バラの炒め物が好物で、「毎日作っても毎日喜んでくれる」ようだ。ほかにもニンニクチップスなども作るようで、ニンニクの消費量は激しいことを説明した。次に東原がおすすめしたのは純輝鶏の『うすチキ』という食品。胸肉が薄切りになっているようだが、少し火を通すだけで「しっとりする」と、絶賛。最後は肉と魚類を紹介。東原は「柔道はケガとの戦いなので」と、ししゃもを紹介。元柔道選手の井上康生が夫なこともあり、日頃からカルシウムを摂取できるように心掛けているようだ。

今回の動画に視聴者からは「優しいママ」「超リアル！」「まじですごい 尊敬です！」といった声が集まった。

