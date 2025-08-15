俳優・三浦透子とダウ90000・蓮見翔が漫画家に？　「マンガワン」10周年記念PVに浅野いにおもコメント

小学館のオリジナル漫画を配信するアプリ「マンガワン」が10周年を迎えたことを記念して、10周年記念PVが制作された。あわせて、マンガワン／裏サンデーの公式X（@MangaONE_jp）では、YouTubeにアップされた動画がコメントともに投稿された。

参考：小学館「マンガワン」10周年でベストアプリ受賞 編集長・豆野文俊に訊く、読者・漫画家から支持される理由

10周年記念PVでは、俳優の三浦透子とダウ90000の蓮見翔が漫画家に扮し、葛藤しながらも漫画を制作していく様子が描かれている。作家側の心情が描かれ、実際の編集部で撮影が行われた。曲は長谷川白紙が担当。

このPVを載せたポストを引用する形で様々な漫画家がリアクションしている。浅野いにおは自身の旧仕事場をこのPVの撮影地として提供したことを発表。さらに「映像かっこいいよ。」ともコメントした。

主演を務めたダウ90000の蓮見は「 ここでカルチャーが観れます」と引用ポスト。監督したスズキケンタの投稿も引用し、「すごすぎ！」と同PVの完成度を評価している。

さらにPVの制作現場の裏側を撮影したYouTube動画も「ウラ漫 ー漫画の裏側密着ー【小学館マンガワン】」のチャンネルで公開されている。この動画ではPV撮影への密着の他、マンガワン編集の千代田修平と浅野いにおの対談も収録されている。

この対談に関しても浅野いにおは「最強レベルで寝不足だったから何話したか全然覚えてない！」とコメント。

”新しい漫画アプリコンテンツ”の表現の一つとして投稿された同PV。夢と闘い続ける”漫画家”の裏側を映したドラマは、視聴者の目にも真新しく映ったことだろう。マンガワンは、新鮮なコンテンツを提供しながら、まだまだ変わっていくという。10周年以降も、漫画を愛する読者として期待したい。