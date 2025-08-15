EGO-WRAPPIN'が、新曲「phosphorus」をアナログ盤で10月22日にリリース。あわせて、ジャケット写真も公開された。

本作は、オダギリジョーが脚本／演出／編集／出演を務めたテレビドラマの劇場版『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』の主題歌。ドラマ版に引き続き映画音楽を担当するEGO-WRAPPIN'が本作のために書き下ろした1曲となっている。

同楽曲では、ブリストルサウンドを想起させるずっしりと重たいダビーなビートと、ポツリポツリと落ちていくピアノの音色に加え、低く垂れ込めた雲を裂く雷鳴のように、金属的なディストーションギターが遠くで響く。さらに、多重録音で織り重ねられた中納良恵（Vo）の歌声とハーモニーが灰色の空に眩い光芒を射し込んでいくような、不穏なアトモスフィアが漂う世の中にやさしい光を運ぶバラードとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）