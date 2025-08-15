『ふつつかな悪女ではございますが』黄玲琳＆朱慧月、入れ替わり後のキャラクタービジュアル公開
テレビアニメ化が決定している『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』のメインキャラクター・黄玲琳と朱慧月の新たなキャラクタービジュアルが15日、公開された。
【画像】かわいい！玲琳の美文字に嫉妬し赤面する彗月…キャラクター原案・尾羊英氏お祝いイラスト
本作は、中村颯希氏とイラスト・ゆき哉氏による一迅社ノベルスにて刊行中の小説が原作。尾羊英氏によるコミカライズが『月刊コミックZERO-SUM』にて連載中で、小説は「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞を受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベランキング1位。コミカライズは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！注目コミック部門」を受賞している。
物語は、聡明で美しく誰からも愛されていて、「殿下の胡蝶（こちょう）」と呼ばれている黄玲琳と、劣等感が強く、卑劣な言動から悪女と呼ばれ皆から嫌われている朱慧月。そんな正反対の少女2人が繰り広げる後宮“入れ替わり”逆転劇となる。
新たなキャラクタービジュアルでは、2人の身体の入れ替わりが起きた後の姿が描かれた。本作にてキャラクターデザインを担当する菊池愛氏による描き下ろしとなる。
