Å·Ìî¤Á¤è¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´°àú¡×¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¡¡±ð¤ä¤«¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤Éº¤¦
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·Ìî¤Á¤è¤Î¡ØSPA! ¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ Å·Ìî¤Á¤è¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´°àú¤Ê¿§µ¤¡×¡Ù¤«¤é¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤À¤¿¤À´°àú¡ª¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤ò¸ø³«¤·¤¿Å·Ìî¤Á¤è
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½µ´©SPA!Ì¾Êª¥°¥é¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¹¥È94¥»¥ó¥Á¡õ¿ÈÄ¹169¥»¥ó¥Á¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´°àú¡×¤Ê¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¡£Éº¤¦Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¨¤Á¤¨¤Á²á¤®¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢Èë¤á¤¿¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ð¥¹¥È¤ËÃ¦Ë¹¡£¤Þ¤¿¹â¿ÈÄ¹¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬¸÷¤ê¡¢½÷ÀÈþ¤ÎÎÉ¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Á´4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î±ð¤ä¤«°áÁõ¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¡¢¡È¤¿¤À¤¿¤À´°àú¤Ê¿§µ¤¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤À¤¿¤À´°àú¡ª¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤ò¸ø³«¤·¤¿Å·Ìî¤Á¤è
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½µ´©SPA!Ì¾Êª¥°¥é¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¹¥È94¥»¥ó¥Á¡õ¿ÈÄ¹169¥»¥ó¥Á¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´°àú¡×¤Ê¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¡£Éº¤¦Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¨¤Á¤¨¤Á²á¤®¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢Èë¤á¤¿¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ð¥¹¥È¤ËÃ¦Ë¹¡£¤Þ¤¿¹â¿ÈÄ¹¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬¸÷¤ê¡¢½÷ÀÈþ¤ÎÎÉ¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Á´4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î±ð¤ä¤«°áÁõ¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¡¢¡È¤¿¤À¤¿¤À´°àú¤Ê¿§µ¤¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£