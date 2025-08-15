ACLEに参戦する（上から）広島、神戸、町田。(C)SOCCER DIGEST

　８月15日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ組分け抽選会が、マレーシアの首都クアラルンプールで行なわれた。

　ACLEはまず東地区と西地区で12チームずつに分かれ、８試合を戦うリーグステージを実施。各地区の上位８チームがホーム＆アウェーのラウンド16へ、同ラウンドを制した８チームがサウジアラビアで一斉開催されるファイナルズ（準々決勝以降）に進む。

　日本からはヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアが出場。抽選会の結果、日本勢３チームのリーグステージでの対戦相手は以下の通りとなった。
 
●ヴィッセル神戸

【ホーム】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）

【アウェー】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）

●サンフレッチェ広島

【ホーム】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）

【アウェー】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）

●FC町田ゼルビア

【ホーム】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）

【アウェー】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

