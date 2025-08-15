【ACLE】神戸、広島、町田の相手は？ リーグステージの対戦カードが決定！ホーム＆アウェーで計８試合
８月15日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ組分け抽選会が、マレーシアの首都クアラルンプールで行なわれた。
ACLEはまず東地区と西地区で12チームずつに分かれ、８試合を戦うリーグステージを実施。各地区の上位８チームがホーム＆アウェーのラウンド16へ、同ラウンドを制した８チームがサウジアラビアで一斉開催されるファイナルズ（準々決勝以降）に進む。
日本からはヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアが出場。抽選会の結果、日本勢３チームのリーグステージでの対戦相手は以下の通りとなった。
●ヴィッセル神戸
【ホーム】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
【アウェー】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
●サンフレッチェ広島
【ホーム】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
【アウェー】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
●FC町田ゼルビア
【ホーム】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
【アウェー】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
ACLEはまず東地区と西地区で12チームずつに分かれ、８試合を戦うリーグステージを実施。各地区の上位８チームがホーム＆アウェーのラウンド16へ、同ラウンドを制した８チームがサウジアラビアで一斉開催されるファイナルズ（準々決勝以降）に進む。
●ヴィッセル神戸
【ホーム】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
【アウェー】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
●サンフレッチェ広島
【ホーム】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
【アウェー】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
●FC町田ゼルビア
【ホーム】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
【アウェー】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”