µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤«¤é1½µ´Ö¡¡°¨ÎÉ»Ô¤ÎÃÇ¿å¤Û¤Ü²ò¾Ã¡¡15ÆüÃæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ÇÉüµìÍ½Äê¡¡
¡¡¤ªËßÁ°¤Î¼¯»ùÅç¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£°¨ÎÉ»Ô¤äÌ¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÇ¿å¤ÎÈï³²¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¨ÎÉ»Ô¤ÎÃÇ¿å¤â¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ÇÉüµì¤·¡¢¤¤ç¤¦Ãæ¤Ë¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
(ÅÐÅçô¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
¡Ö°¨ÎÉ»Ô²Ã¼£ÌÚÄ®¤Î¾®»³ÅÄÃÏ¶è¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®»³ÅÄÃÏ¶è¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®»³ÅÄ¤Î¤½¤Ð¤ÎÅ¹¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£8·î8Æü¤«¤é¤ä¤à¤Ê¤¯µÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤½¤ÐÅ¹¤ò±¿±Ä¡¦Ê¡¼÷¡¦±ÑÍ´¼ù²ÝÄ¹)
¡Ö¿å½Ð¤ë¡©¤¢¡¢½Ð¤ë¡©¿å½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹º£¡×
¡¡¼èºàÃæ¤Ë¿åÆ»¤¬Éüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¨ÎÉ»Ô¤Ë¤è¤ë¤È15Æü¸áÁ°¤«¤é¾®»³ÅÄÃÏ¶è¤ÎÃÇ¿å¤â²ò¾Ã¤µ¤ì»Ï¤áÂçÉôÊ¬¤Î²ÈÄí¤Ç¿åÆ»¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡15ÆüÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÉüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
(¤½¤ÐÅ¹¤ò±¿±Ä¡¦Ê¡¼÷¡¦±ÑÍ´¼ù²ÝÄ¹)
¡Ö¤½¤Ð²°¤Ê¤Î¤Ç¿å¤¬1ÈÖÂçÀÚ¡£¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ï¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬·ë¹½¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤âÍ½Ìó¤¬20·ï¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤¬ÃÇ¿å¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¡ÊÃÇ¿å²ò¾Ã¡Ë¤òµ¡¤Ë¤Þ¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×
¡¡16Æü¤«¤é±Ä¶È¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÐÅ¹¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤âÃÇ¿å¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤òÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ºËèÆü¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤Þ¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¾®»³ÅÄ¤ÎÎ¤¡¦Æü髙¿¿µª¤µ¤ó)
¡Ö¤â¤¦¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¿å¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÊÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡ËÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡1½µ´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÃÇ¿å¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«1½µ´Ö¤¿¤Ã¤¿15Æü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡¢ØíºÒ¾ÚÌÀ¤ò¿½ÀÁ¤ËÍè¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»Âð¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤Ê¤¤¤È²ÈºâÊÝ¸±¤ÎÀÁµá¤äÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
(¿½ÀÁ¤ËÍè¤¿¿Í)
¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊÒ¤Å¤±¤È¤«¾²²¼¤Î¿å¤ò¼«Ê¬¤ÇÁÝ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¿å¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÌò½ê¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¤º¤é¤·¤ÆÍè¤¿¡×
¡¡°¨ÎÉ»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢¿»¿å¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð¤Î¾ÃÆÇ¤Î¼õÉÕ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô±Ä½»Âð¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£