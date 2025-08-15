15日午前中は下越を中心に激しい雨が降り、一時【土砂災害警戒情報】も出されました。

JR羽越本線では、一部区間の線路が土砂に覆われ運転を見合わせていましたが、先ほど再開しています。



■澤田亮二UXカメラマン

「胎内市役所前の道路です。大雨の影響で道路が冠水しそうになっています。」



15日午前中は、関川村下関で1時間に57mmの雨量を観測するなど、下越を中心に激しい雨が降りました。土砂災害の危険度が高まったとして、県と気象台は一時 村上市・胎内市・新発田市に土砂災害警戒情報を発表しましたが、現在は解除しています。



JR羽越本線は、村上市の間島駅と越後早川駅の間で、午前8時半すぎに線路が土砂に覆われているのが見つかりました。このため、一時 新発田と府屋の間で運転を見合わせましたが、職員が土砂の撤去と安全点検を行い、午後6時すぎに全線で運転を再開しました。



午後に入って雨の勢いは収まりましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあるため、土砂災害への警戒が必要です。