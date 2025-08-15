「私が挑戦したいのは“平和を守る”ことだけでなく“平和を育む”こと」ある高校生は今でも内戦が続く国の青年との出会いを通じて決意を固めました。多くの特攻隊員が飛び立った南九州市知覧町で15日、平和への思いを語るスピーチコンテストが開かれました。



太平洋戦争末期、陸軍の特攻基地が置かれた南九州市知覧町では平和と命の尊さを語り継ごうと毎年スピーチコンテストを開いています。2025年は全国から2187点の応募があり、審査を通過した10人が平和へのメッセージを発表しました。





（中学生の部最優秀賞・佐賀大学教育学部附属中学校3年里百合愛さん）「戦後80年が経過し、実体験して戦争を語ることの出来る証言者はとても少なくなってしまった。私達戦後世代は、どのようにしてその記憶を語り継いでいけばよいのか。核兵器の恐ろしさを忘れかけてしまっている今、一人でも多くの人が、戦争によってもたらされる悲惨さをしっかりと理解し、それを風化させないよう同じ過ちを繰り返さないために、考えていかなければならない課題」高校生の部で最優秀賞を受賞した小西琉偉さんは2011年以降、内戦が続くリビア出身の青年との出会いをきっかけに平和についての考え方が変わったと言います。（高校生の部最優秀賞・滋賀県近江兄弟社高等学校3年小西琉偉さん）「平和とは無条件で享受される、戦争がない状態ではない。それは人と人とが、行動と努力を重ねて築かれる「信頼のあり方」なのだと気づかされた。彼との出会いによって、私の中で「平和」ということばの意味が静かに変わりはじめていた。私がこれから挑戦し続けたいのは、「平和を守る」ことだけではない。「平和を育む」こと―対話と相互理解を通じて、争いの種を未然に摘み取っていくことだ」熱い思いのこもったスピーチ。来場者はじっくりと耳を傾けていました。（来場者）「これからは私たちが平和を語り継いでいくという義務ではないが（思いを）感じた」（来場者）「いろんな視点で自分の経験を基にスピーチをしていたので、戦後80年で家族全員で来てすごくいい経験ができた。戦後80年となると伝える人も少なくなっているので、生存されている方がいるうちに伝えていければ」多くの若者が戦地に飛び立った知覧で平和への思いが語り継がれています。