ºå¿À¡¡º´Æ£µ±¤¬¹¥¼éÈ÷¤Ç°ËÆ£¾¤ò±ç¸î¡¡ÁÇÁá¤¤¥Ð¥ó¥È½èÍý¤ÇÊ»»¦Ã¥¤¦¡¡º£µ¨¤ï¤º¤«£²¼ººö¤Î¿Ê²½
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬¹¥¼éÈ÷¤Ç°ËÆ£¾¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡»°²ó£±»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢µð¿Í¡¦»³ºê¤¬»°ÎÝÁ°¤Ë¥Ð¥ó¥È¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¤¬¡¢Áá¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤«¤éÊáµå¸å¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤ÆÌçÏÆ¤òÉõ»¦¤·¡¢ÃæÌî¤Î°ìÎÝÅ¾Á÷¤ÇÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Î»³ºê¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤ÆÊ»»¦¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢°ìÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤ÏÂÇ·â¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï£²£³¼ººö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²¼ººö¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£