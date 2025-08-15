お笑いコンビ・いぬの有馬徹が１３日、Ｘを更新。キングオブコントの準々決勝で最前列の客がネタ途中で立つというハプニングに思いをつづった。

有馬は「キングオブコント準々決勝終わりました！」と報告し、「僕らはベストパフォーマンスでしたが、一発目のボケ直前で一番前のお客さんが席立ったのは爆裂動揺しました！勘弁してよね〜！」と投稿。

だが翌日になっても怒りは収まらないようで、Ｘで「まだ腹立つ」と切り出し「最前列の上手側の席を立って客席中央を練り歩き急ぐわけでも屈むわけでもなく下手出口から出ていった。一発目のボケの直前よ」と状況を説明。「そこほんと繊細やからやめてほしい」と訴えた。

いぬのネタが終われば休憩だったともいい「芸人みんなこの数分に人生丸ごと投げ込んでるんだ。これ以上は勘弁してくれ。頼む」と結んだ。

そして１５日、準決勝進出者が発表されたが、いぬは敗退。有馬は「今回の件で改めて考えさせられた。２０２２年に決勝へ行けたのも、普段からきちんとマナーを守って観劇してくれるお客さん達のおかげで、今の自分たちがあるんだと」とファンへ感謝。落選についてじゃ「また来年頑張ります！悔しい！次こそ必ず！」と誓っていた。