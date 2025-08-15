Ê¿¶ÑÇ¯Îð80ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¡Æ±¤¸À¤Âå¤Ë³èÎÏ¤ò¡¡Ç¯¶â¤Î»ÙµëÆü¤Ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤Î²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¥é¥¤¥Ö¡¡
¡¡15Æü¤ÎÇ¯¶â¤Î»ÙµëÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤Ë³èÎÏ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È·ëÀ®65¼þÇ¯¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï80ºÐ¡£¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤Î²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëÀ®65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¥Ð¥ó¥É¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï80ºÐ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸À¤Âå¤Ë³èÎÏ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤ÈÇ¯¶â¤Î»ÙµëÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¤«·î¤Ë1ÅÙ³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¸µµ¤¤òÌã¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¦¤È¡¢20Âå¤ËÌá¤ë¡£ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡ÊÅÄÃæ¥±¥ó¥µ¥¯¡õ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦ÅÄÃæ¥±¥ó¥µ¥¯¥Ð¥ó¥É¥êー¥Àー¡Ë
¡ÖÌþ¤·¤Î²»³Ú¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£90ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤±¤¿¤é¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼¡¤ÎÇ¯¶â¤Î»ÙµëÆü¤Ï10·î15Æü¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¤â¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£