競泳の世界ジュニア選手権（19〜24日、ルーマニア・オトペニ）に出場する日本代表選手団が15日、成田空港から現地に向けて出発。男子400メートル個人メドレーで、7月に4分9秒38の世界ジュニア新記録を樹立した小島夢貴（愛知・豊川高）は「夏が始まった時からずっと調子がいいので楽しみ。緊張感も全然なく、早く泳ぎたい」と意気込んだ。

3月の選考会では4分20秒37で予選敗退に終わったが、その後は全国高校総体の地方予選からベストタイムを更新し続け、ついに4分10秒の壁も突破。「正直、夏に（4分）10秒、11秒くらいが出ればいいと思っていたが、夏前に9秒台が出たので、自分でも思っていなかった」と本人も目を丸くする成長を遂げた。

「特にここを強化したというより、全体的に強化した」というが、課題はターン後のアンダーウオーター。「僕は練習も試合も潜れない。ターンするとすぐに（水面に）上がる」というだけに、逆に伸びしろもたっぷりある。「250〜350メートルがタイムが落ちやすいので、そこを楽に速くいけば、4分7秒台も見えてくる」と語った。

今大会の目標は優勝はもちろんだが、「松下（知之）君の（世界選手権決勝タイムの）4分8秒32を超えるのと、200メートル個人メドレーでは世界ジュニア記録を出せていないので、（1分）56秒台を出して、更新できるように頑張りたい」と宣言。いずれライバルとなるパリ五輪銀メダリストを、まずはタイムで上回ることを掲げた。