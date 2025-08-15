¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏº¡¡½é²óÀèÀ©ÂÇ¡¡¡ÈÆ±µéÀ¸¡É¶åÎ¤¤¬Åê¤²¤ì¤Ð¥é¥ª¥¦¤ÏÂÇ¤Ä¡ª
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ž°À¾Éð¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò·è¤á¤¿¡£½é²ó2»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤éº£°æ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤Æº¸Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÀèÈ¯¡¦¶åÎ¤¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¹¡£½é²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò´Ô¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ê¹²¬¡ËÂç»Ö¡¢¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¡ª¡×
¡¡¶åÎ¤¤¬Åê¤²¤ë¤È¥é¥ª¥¦¤¬ÂÇ¤Ä¡£º£µ¨¤Î10ËÜÎÝÂÇÃæ¡¢3ËÜ¤¬¶åÎ¤¤ÎÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¡£6·î10Æü¤ÎDeNAÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ïº¸Íã4³¬ÀÊ¤Î´ÇÈÄ¤ËÅö¤Æ¤ëÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£7·î29Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ïº¸Íã5³¬ÀÊ¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢Æó¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¡È¾ºÅ·¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¡¦³ÚÅ·¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ2¥²¡¼¥àº¹¤ÈÇ÷¤é¤ì¤ÆÎ×¤ó¤À¤³¤Î»î¹ç¡£Íê¤â¤·¤¤4ÈÖÂÇ¼Ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£