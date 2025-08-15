お笑いコンビ「ドランクドラゴン」塚地武雅（53）が15日放送のテレビ朝日 「アメトーーク！」（木曜後11・20）に出演。先を越された人気俳優を明かした。

この日は「仮面ライダー芸人」と題して、仮面ライダーをこよなく愛する芸人が終結。塚地も大の「仮面ライダー」好きとしてゲスト出演した。

トークは22年放送の「仮面ライダーギーツ」の話題に。「（ライダーが）たくさん出てくるんですけど、途中で鈴木福くんが出てくるんです」と明かした。

塚地と鈴木は過去に「いつの日か一緒に（ライダーに）なろうね」と約束したというも、鈴木は「仮面ライダーギーツ」出演以前にも21年公開の映画「スーパーヒーロー戦記」に石ノ森章太郎役として出演。「割と重要な役で…俺ちょい役でしか出てないのに」と主張した。

「『ギーツ』見てたら“変身”って言うんです。夢かなえてる―！と思って」とうらやみつつ「俺まだまだやのに！」と悔しがる塚地。「朝ドラも大河も日曜劇場も出させてもらってますけど、ライダーになるためのステップでしかない！」と覚悟を語っていた。