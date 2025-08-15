Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤½¤¦¤«¤È¡×¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈ¿È´Ó¤¯¤â¡ÈÆÍÇ¡¡É¿´¶¤ÎÊÑ²½¡¡¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖJUMP UP MELODIES¡×¡Ê¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈ¿È¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î31Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢±¦Â¤Î¥±¥¬¤òÊó¹ð¤·¤¿Âçµ×ÊÝ¡£ÃÊº¹¤Ç¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤â¾¾ÍÕ¾ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¶ÀäÉÔ¼«Í³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢°ì¿Í¤À¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£°¦¸¤¤Î»¶Êâ¤â¡ÖÍ§Ã£¤òÍê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥±¥¬¤Ç¡Ö°ì¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÄË´¶¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£ÉÝ¤¹¤®¤Æ°ì¿Í¤¬¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°ì½Ö»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤«¤òÀ¨¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£